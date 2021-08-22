11地點納入強檢公告　已接種新冠疫苗人士亦須檢測

政府今晚(22日)宣布，因應一宗由阿拉伯聯合酋長國抵港、而患者在過去21天曾在本港居住的輸入個案，當中涉及L452R變異病毒株，患者曾到過的11個指明地方被納入強制檢測公告。為謹慎起見，已經完成新冠疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

任何在本月1日下午2時至7時或本月15日下午3時至6時曾身處荃灣沙咀道328號328廣場地下G03號舖銀龍茶餐廳的人士；本月15日下午6時至9時曾乘搭任何由荃灣(愉景新城)開出往東涌(逸東邨)路線號碼E31龍運巴士的人士；本月14日上午9時至10時曾身處荔枝角長沙灣道910號安泰大廈12樓尚醫健康醫療中心的人士；本月14日下午8時至11時曾身處油麻地彌敦道498-500號地舖紅茶冰室的人士；本月14日上午9時至11時曾身處荔枝角長沙灣道912-914號時信中心地下1號舖若男冰室的人士；本月7日中午12時至下午4時曾身處荃灣大河道100號海之戀商場2樓2021-2024號舖彩薈軒的人士；本月7日下午3時至9時曾身處油麻地永星里1G-1H號地下大家食的人士；本月7日下午6時至9時曾身處上環皇后大道中303號地下權記雲吞麵的人士；本月5日上午11時至下午3時曾身處佐敦文英街26-28號地下鉅發冰室的人士；本月5日下午1時至6時曾身處觀塘開源道79號鱷魚恤中心2樓譽宴‧星海(觀塘)的人士；及本月3日下午1時至1時30分期間曾身處荃灣海壩街122-132A號荃立方商場1樓F12號舖斜角巷的人士(包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客)，須於周二(24日)或之前接受檢測。受檢人士若在上周五(20日)至今日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。