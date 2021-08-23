加入飛行服務隊34載　胡偉雄難忘汶川大地震救人

胡偉雄自1988年加入飛行服務隊的前身，即皇家香港輔助空軍，並任職空勤員，他於1990年獲取錄為部門第一批本地飛機師學員，至1993年，輔助空軍改組為政府飛行服務隊。34年飛行員的生涯至今未有停止，最難忘是2008年汶川大地震的搜救經歷，當時災情嚴重，而且現場環境非常惡劣，只能以木箱作床鋪就寢。

胡偉雄表示，自己有兩次難忘的搜救經歷，其中一次為2008年汶川大地震，剛升任總機師的他，被派到當地作搜救，最後雖然成功救出百多人，但當地惡劣情況，至今仍歷歷在目。他與隊員到青川一個海拔7000英呎的高山，拯救村民及礦工，但當地有不少電纜和纜車，令直升機難以靠近，而且災情範圍之大，令直升機難以長時間停留，所以每次機隊於廣漢市停留時，都需要定翼機從香港運送機件和燃料到當地修理。

汶川地形本來就與香港大不相同，災後高山、電線倒塌的情況並非香港常見，因此高空拯救性尤其重要。他說：「當時廣漢市機場有10多架直升機，但只有我們和交通部各一架機有搜救設備和人員」。雖然只逗留災場一星期，但部門總共有1個月時間在當地搜救，不時見到餘震影響，就連所住的地方亦只有一個帳幕，連地墊也欠奉，只能以木箱作床鋪就寢。

另一次為2006年颱風派比安吹襲本港期間，他形容，該次颱風威力非以往曾遇到的風力能夠比擬，環境惡劣之下，成功救出20人，過程既驚險且令自己難忘。

對於出任GFS總監約2年時間，他形容部門規模小，人數不多，資源有限，但大家「行上行落」就會碰到面，不時會打招呼和閒談，如一個大家庭一樣。他指在職30多年親眼目睹部門發現，由只有近百人，增至現時300多人，形容至今仍然健康成長，故希望自己在任時能夠為未來接班的總監「鋪路」，讓部門更能有效發展，「希望大家在各自專業範疇，多行一步，令工作更安全有效，切合社會期望」。