飛服隊訓練中心料明年底落成　設1:1直升機模擬器加強培訓　

飛行服務隊的機師培訓向來分外嚴格，每名直升機機師學員都需要到海外進行模擬器訓練或考核約12至18個月。現時受疫情所限，學員未能遠赴外國訓練，因此部門早前已計劃於總部成立模擬飛行訓練中心，裝設一部「1:1」比例的直升機模擬訓練器。為學員帶來替代的培訓。該中心原本預料今年年尾落成，但受到早前立法會「拉布」導致款項未能如期批出，現時計劃該訓練中心於明年年底落成，並供學員及現職人員使用。

胡偉雄形容模擬訓練器，與現時部門所用的真正直升機對比，相似度高達99%，既能讓機師訓練效率增加，亦有助機隊運作配合，可減少機師被調派到海外接受相關訓練的情況，更有利訓練機師技術。

部門除了發展培訓中心外，亦會今年年底啟用位於啟德的分部大樓，當中包括直升機升降坪、直升機庫，以及辦公大樓。胡偉雄指，該分部屬於部門第二個行動基地，使用方式與現時東涌總部相若，而設施對比現時總部實為「有過之而無不及」。屆時分部會有兩架直升機駐守該處，負責應付緊急任務，位置較接近市區，行動效率更高，「現時東涌出發去西貢，機程都要20分鐘。

但搬到啟德後，同樣目的地時間只需約10分鐘。」他又形容，新分部對於部門運作帶來挑戰，部分資源要分配到該處，坦言分開運作的經驗尚淺，但指有關人員已經做好遷移運作的準備。

另外，部門現時就發展空勤主任醫療技術實行更多培訓計劃，例如去年與香港急症科醫學院共同研究直升機機艙在不同飛行情況下，制訂相關指引以加強在運送COVID-19或其他高傳染性病人時應採取的保護措施，以及利用虛擬實境和模擬實景的訓練系統，以加強空勤主任在處理救援及院前醫療的一體化訓練。