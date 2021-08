疫下培訓進度遜預期　胡偉雄：盼年輕團隊順利接班

政府飛行服務隊(GFS)總監胡偉雄兩年前上任,已預視部門人手接班問題,加上部門正式成立至今屆25載,故已經為GFS訂下未來10年的培訓計劃;然而受到社會事件、疫情,加上外國制裁影響,令到計劃培訓進度均未如預期。他指,目前團隊經驗較為年輕,希望能於訓練和招聘多下功夫,以安排日後梯隊接班順利,應付未來突如其來的挑戰。

GFS目前有300多人,空勤主任及機師等前線人員佔260多人,胡偉雄指出,現時部門內有不少年資較淺的機師及技術人員,故希望能積極提高有關專業訓練,但外出訓練之門遭疫情影響而關上,如有4名見習機師本於去年到澳洲受訓及考試,但疫情所限,至今仍在港,導致培訓滯後。

GFS現正就空勤主任及見習機師進行招聘,兩類職位的空缺率均達10%,但挑選合資格人員方面,胡形容非常嚴格,視乎投考者是否「trainable(可造之材)」,「因為資源較少,培訓時間長,而且需要安排前線執勤人員做訓練教官,所以一次性挑選人數不會太多,同時避免他們同一時間退休,出現真空期。」

本港航空業去年受疫情影響,大量機師失業,胡偉雄表示,即使擁有駕駛飛機牌照,亦只是符合其中一項「小小的Bonus(額外好處)」,而最重要是人員面對危機時的應變情況,面對惡劣天氣和環境時,懂得判斷和應付突發情況的能力,例如駕駛飛機會有控制台告知不適合降落的資訊,而山嶺拯救期間則需要機師自行面對困境,並需要與空勤主任合作執行任務。

他又指,空勤主任亦同樣有相似的要求,並非「高大、健碩」就等同適合;對於加入成為GFS其中一員需要有甚麼特質?胡偉雄認為「開朗、正面、有觸覺、think out of the box(跳出傳統的思維框框)」,並強調:「不是要心口有個勇字的人,我們絕對唔需要,我們需要的人是懂得思考後行動,找出方案應對,不會因為壓力而setback(挫敗)。」

不少投考者面試期間,已顯示出熟讀GFS網頁資料,但胡希望投考者應盡力表現與其他投考人士有甚麼不同之處,讓管理層能信任其能力,「有人入來當踏腳石,然後離開;亦有人當GFS只是一份工,浪費公帑;相反若當成職業,投入工作,面試期間會看得出來,非常不一樣。」