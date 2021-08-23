疫下培訓進度遜預期　胡偉雄：盼年輕團隊順利接班

政府飛行服務隊（GFS）總監胡偉雄兩年前上任，已預視部門人手接班問題，加上部門正式成立至今屆25載，故已經為GFS訂下未來10年的培訓計劃；然而受到社會事件、疫情，加上外國制裁影響，令到計劃培訓進度均未如預期。他指，目前團隊經驗較為年輕，希望能於訓練和招聘多下功夫，以安排日後梯隊接班順利，應付未來突如其來的挑戰。

GFS目前有300多人，空勤主任及機師等前線人員佔260多人，胡偉雄指出，現時部門內有不少年資較淺的機師及技術人員，故希望能積極提高有關專業訓練，但外出訓練之門遭疫情影響而關上，如有4名見習機師本於去年到澳洲受訓及考試，但疫情所限，至今仍在港，導致培訓滯後。

GFS現正就空勤主任及見習機師進行招聘，兩類職位的空缺率均達10%，但挑選合資格人員方面，胡形容非常嚴格，視乎投考者是否「trainable（可造之材）」，「因為資源較少，培訓時間長，而且需要安排前線執勤人員做訓練教官，所以一次性挑選人數不會太多，同時避免他們同一時間退休，出現真空期。」

本港航空業去年受疫情影響，大量機師失業，胡偉雄表示，即使擁有駕駛飛機牌照，亦只是符合其中一項「小小的Bonus（額外好處）」，而最重要是人員面對危機時的應變情況，面對惡劣天氣和環境時，懂得判斷和應付突發情況的能力，例如駕駛飛機會有控制台告知不適合降落的資訊，而山嶺拯救期間則需要機師自行面對困境，並需要與空勤主任合作執行任務。

他又指，空勤主任亦同樣有相似的要求，並非「高大、健碩」就等同適合；對於加入成為GFS其中一員需要有甚麼特質？胡偉雄認為「開朗、正面、有觸覺、think out of the box(跳出傳統的思維框框)」，並強調：「不是要心口有個勇字的人，我們絕對唔需要，我們需要的人是懂得思考後行動，找出方案應對，不會因為壓力而setback（挫敗）。」

不少投考者面試期間，已顯示出熟讀GFS網頁資料，但胡希望投考者應盡力表現與其他投考人士有甚麼不同之處，讓管理層能信任其能力，「有人入來當踏腳石，然後離開；亦有人當GFS只是一份工，浪費公帑；相反若當成職業，投入工作，面試期間會看得出來，非常不一樣。」