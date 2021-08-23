飛行服務隊總監胡偉雄：竭力救援　維護國安

政府飛行服務隊（GFS）總監胡偉雄於2019年上任，旋即面對多項前所未有的挑戰，先是黑暴禍港，再有疫魔來襲，人員承受巨大壓力及安全健康風險，及至去年底GFS更遭美國制裁，坦言「影響好直接、好大」。面對各項困難，胡運用自己多年的飛機師經驗，在惡劣環境下沉着應對，逐一解決事件，並化危為機。GFS目前面對的新挑戰，是維持現有救援服務外，進一步肩負起維護國家安全的重責，他強調，GFS會堅守「隨時候命」的宗旨，協助維護國安，為本港市民服務。

胡偉雄接受本報獨家專訪，談到上任後面對黑暴事件，當時堵路及暴力事件四處皆有，無奈嘆道：「我們的緊急服務不可以停，但人手有限，調配有困難」，故要想辦法解決，有段時間甚至安排直升機接同事上班。更甚的是，當時GFS不時在衝突現場支援，故被人惡意抹黑，團隊承受巨大壓力。為此，他與團隊加強溝通，了解他們的想法及難處，並加以解決，確保飛行安全不受影響。

黑暴未止，疫情又至，當時物資難求，幸好GFS運用當年應對「沙士」的經驗，安排緊急服務，而保護衣及防護面罩短缺問題，亦在空勤主任團隊擬定方案及採購後解決，令事件「好快適應到」。不單成功維持救援服務，更進一步參與維護國家安全及內部保安的行動。

及至去年年底，在政治炒作下，GFS遭美國財政部制裁，由於該部門99.9%器材都是從外國採購，包括飛機、零部件、飛行衣及頭盔等，故他坦言：「影響好直接、好大，我們作為行動部門，當時有小小失措，因為不知道所謂黑名單，(範圍)可以去到幾遠及幾闊」。他不斷與相關廠商溝通，向他們證明GFS的工作是基於人道需要進行搜索救援，內部保安是他們工作範圍之一，最終亦得到對方認證，事件得以解決。

被問到將來的情況會否比現在差？胡稱自己「無一個水晶球」，惟估計目前面對能預料的，應該不比現在差。

隨着《港區國安法》實施，同時面對大灣區發展，GFS會擔當甚麼角色？胡偉雄堅定地稱：「維護國家安全是我們的責任，我們是六個紀律部隊之一，這點是無可置疑」，GFS會不時與其他部門進行反恐演習，他認為這點不是出於政治考慮，而是任何地區及城市都要面對的事情。他又稱，倘大灣區有地區要發展飛行隊伍，GFS可提供技術支援，協助國家發展。

他強調，GFS一定堅守「隨時候命」的宗旨，保障國家、香港及市民的安全。他又經常提醒自己「如果我明天都不進步，那麼我會比其他人落後兩日」，要求自己要不斷改進，指：「如果想着自己做得好而不作為，這叫自負」，他希望GFS整個部門亦可做到這點，力求進步。