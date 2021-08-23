懲教署與警方合辦多項活動　為在囚青少年提供更多支援

為加強青少年的守法意識，懲教署除參與警方舉辦的「Shall We Listen」活動外，亦與警方舉行了一系列「並肩同行」計劃，希望向青少年在囚人士宣揚奉公守法的觀念，灌輸守法意識，計劃至今已舉行了至少5項活動，包括詩歌分享、製作湯圓等。除此之後，署方的「更生先鋒計劃」近年亦舉辦了一系列社區教育活動，讓青少年反思違法的嚴重後果。

懲教署高級監督（更生事務）陳永楨表示，懲教署去年與警方開展「並肩同行」計劃，為青少年在囚人士提供更多更廣的支援，計劃以小組形式進行。曾進行的活動包括讓義工在農曆新年前夕，到壁屋懲教所教導青少年在囚人士製作寓意「一家團圓」的湯圓。另外，計劃亦曾安排12名青少年還押在囚人士，於特製的獎牌上寫上自己的心聲，並親手將獎牌送給他們心目中的「金牌得主」父母。

此外，懲教署亦致力推出不同的社區教育活動，包括4月的「監獄任務」便以密室解謎遊戲為藍本，模擬不同的突發事故以及懲教人員日常面對的處境，參加者可化身懲教人員在監獄中解決各種突發事故，分成數隊找出「兇手」，以了解懲教人員的實際工作，並以另一個角度觀察在囚環境及在囚生活，讓他們思考犯罪的代價。