黑幫在秀茂坪新屋邨拓展勢力　利誘青少年犯案

秀茂坪區的青少年犯罪問題一直存在，據一直跟進情況的機構透露，由於近年該區多個公共屋邨相繼落成，新屋邨便成為了黑幫拓展勢力的戰場，而思想未夠成熟的青少年便成為了他們的棋子。黑幫覷準青少年「思想簡單，不懂計算後果」，游說他們進行違法行為，加上現時科技發達及社交媒體盛行，青少年更容易接觸到相關資訊。為及早灌輸正確的網絡觀念及防罪意識，該機構與香港城市大學合作推出「Teen天編程」計劃，讓學生們學習編寫程式，從中建立正確的價值觀。

香港遊樂場協會「新境界」社區支援服務計劃主任黃惠清表示，多個黑幫近年在秀茂坪區拓展勢力範圍，覷準青少年「思想簡單、容易被利誘、人生經驗少」，以話術加利誘讓他們協助犯案，例如「帶啲嘢」或「貼下紙仔」，事實上卻是干犯販毒及刑事毀壞等罪行。香港遊樂場協會FEEL3青少年網絡危機支援服務計劃主任尹潔燕亦提到，許多家長得悉子女犯罪後，始知道他們干犯的行為如此嚴重，故認為在孩子年幼時建立其正確價值觀十分重要。

為了讓學生在有趣的學習環境中建立正確價值觀，秀茂坪警區警民關係組聯同香港遊樂場協會FEEL3青少年網絡危機支援服務，以及城大電機工程學系應用程式實驗室，推行「Teen天編程」計劃。城大電機工程學系副教授張澤松博士指，今年7月至12月會為區內5間中小學、合共超過100名學生提供學習編寫程式課程，活動中除學習編寫程式外，亦會從中灌輸「網絡欺凌」及「起底」等觀念。