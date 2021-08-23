秀茂坪警區心繫青少年　推計劃提升守法意識

近年社交媒體盛行，加上學校去年經歷長時間停課，犯罪集團趁機「招兵買馬」，威逼利誘入世未深的青少年為其販毒、收債或行劫等，單計秀茂坪警區，今年上半年有80名青少年被捕，較2018年同期的58人大增38%，被捕人士更有年輕化趨勢，甚至有中二生指使同齡朋友販毒。有見及此，該警區展開「Shall We Listen」計劃，透過一系列活動、分享會及講座等，與各持份者研究各種可行合作方案，以解決青少年干犯嚴重罪行問題，協力提高青少年的守法意識，希望「幫得一個得一個，救得一個得一個」。

秀茂坪警區指揮官黃廣興總警司表示，留意到近期該警區的青少年罪犯「愈來愈細，犯的案愈來愈嚴重，以及愈來愈有組織性」，當中甚至有人犯案時穿着校服。而被捕人士當中，不乏家境優越、學習成績出眾的青少年，他認為造成有關趨勢原因與社交媒體盛行，以及疫情下學校停課有關。

同區情報組主管陳晴美高級督察補充指，就該警區而言，今年上半年與黑暴及疫情發生前的2018年同期比較，被捕青少年人數上升38%。此外，2018年全年有110名青少年被捕，僅佔總體被捕人數10.6%；去年則有181名青少年被捕，佔總體16.8%，可見佔比明顯上升，情況令人關注。

今年上半年被捕的80名青少年中，29人涉及與黑社會相關案件，佔整體36%，當中涉嫌干犯刑事毀壞、勒索、販毒、行劫及藏有攻擊性武器等罪行。陳又舉例指，該警區今年2月拘捕了一名17歲青年，他涉嫌與東九龍逾20宗的淋紅油案件有關，警方經進一步調查後發現，該青年竟是在2名分別14及15歲的少年指使下犯案，他在警誡下亦承認，自己有時會做「中間人」讓其他同輩「接單」。另於本月13日，該警區亦拘捕了3名介乎14至15歲涉嫌販毒的少年，經調查後，發現他們的毒品是由一名中二學生提供。陳形容兩宗案件非常震撼，亦反映青少年犯罪的嚴重性。

該警區警民關係主任譚文海總督察表示，為了與不同持份者共同商討解決方式、推展精神健康活動、提升青少年及學生守法意識，該警區於去年11月及今年7月與各政府部門、區內學校校長、社工，以及非政府組織等舉辦了「Shall We Listen」分享會，分析時下青少年犯罪情況，希望可提高青少年的守法意識。譚指出，相關計劃將繼續進行，未來會舉辦講座分享與年輕人溝通的技巧，亦會舉辦不同的活動讓青少年參與，以互動的方式傳遞正確價值觀，讓他們明白犯罪的後果。