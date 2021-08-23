重建觀塘巿中心3年後完成　勢成東九龍樞紐

佔地5.35萬平方米的觀塘市中心重建項目，是前土地發展公司於1998年公布的其中一個重建項目，但項目延至市區重建局2007年才啟動法定程序，單是建築以及收購賠償等總發展成本已涉及數百億港元。項目分成5個發展區，第一發展區是由巿區重建局和發展商信和置業共同發展的私人住宅項目「觀月‧樺峯」，已於2014年竣工；第二、三發展區仍在施工中，第四、五發展區則暫定2024年完工。有參與重建的代表由昔日觀塘舊街坊，搖身一變成爲項目參與者，坦言有幸成爲時代的見證人；又形容觀塘重建是邁向現代化的必然里程碑，認爲未來將成爲東九龍的樞紐。

作爲觀塘市中心重建項目的承辦商華營建築有限公司項目營運總監張少華表示，當初負責項目時可謂戰戰兢兢，而且困難重重，當中最大的挑戰是鋪設電線及喉管。張指由於該區屬舊區，建設較殘舊，而部分規劃涉及深層地底，在不影響社區運作情況下，不時需要與各部門如運輸署溝通，最多更曾同時設立逾10個街陳(小型地盤)，最大的街陣範圍有約30米，慶幸最終亦順利完成，至今相關工序已完成9成。

張又憶述當初自己在秀茂坪區成長及生活，並在該區就讀小學，兒時常到觀塘裕民坊一帶的連鎖快餐店及戲院消遣。他又指，80年代的觀塘樓宇只有6層至8層高，昔日街坊鄰里之間充滿凝聚力，好不熱鬧。數十載時光匆匆流逝，張的身份亦轉換，以建設者身份重返觀塘，他認爲社區建設「沒辦法唔做」，而該區亦已邁入嶄新階段，透過核心項目如裕民坊帶動周邊建設，興建甲級寫字樓，成爲東九龍的新地標。

此外，他又指觀塘交通一向為人詬病，透過重新規劃交通網絡，有助減少車輛直接駛入開源道，並改善協和街及物華街以往塞車的情況；市民亦可避免日曬雨淋地等車，是規劃建設上的進步。屬於觀塘市中心重建項目第二、三發展區當中的裕民坊公共運輸交匯處，早於今年4月啟用，交匯處佔地達1.50萬平方米，共兩層分別用作巴士及小巴總站，是全港最大的室內公共運輸交匯處。