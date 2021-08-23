19歲女連翔道天橋墮下 昏迷送院
2021年08月23日 01:10
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一名女子在大角咀連翔道天橋危坐，警方封路協助救援。
深水埗有人墮橋，昨晚(22日)10時許，一名女子危站在連接南昌公園與大角咀海帆道的行人天橋邊緣，途人見狀擔心她會跳下，立即報案求助；而該條天橋則橫跨連翔道及機鐵路軌，對上為西九龍公路。
救援人員其後接報趕至，發現該女子坐在天橋壆邊，警員隨即封鎖橋底一段連翔道，現場一帶交通受影響，車輛須改道；惟未幾女事主於天橋墮下，倒臥連翔道路面，當場不省人事。救護員為女事主施以急救，並將她急送伊利沙伯醫院救治。
警員經調查，證實女事主姓古(19歲)，現場無檢獲遺書，正跟進其輕生原因。
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