Dr.東：無創內鏡切除癌細胞　保器官功能

內鏡手術治療需求持續上升，沙田威爾斯親王醫院內鏡中心每年處理病症逾一萬宗。作為全港首支包括外科及內科醫護的內鏡團隊，中心重視傳承及創新，現時人手多達80人，是最初時的十倍；未來發展亦著重人工智能科研，如內鏡機械人縫合傷口，長遠目標取代微創手術，改善術後痊愈。

以往食道、胃腸有異常，患者須接受傳統開刀手術，手術長達數小時，且術後復原需時兼留有傷疤。威院內鏡中心總監趙偉仁稱，微創手術面世後，雖可減少痛楚及出血，加速復原。但相比下，無創的內鏡手術勝在毋須切除部分，甚至整個器官，原有器官功能得以保留，大幅減低手術對生活的影響。

以2004年引入的內鏡黏膜下剝離術（ESD）為例，對象為早期消化道癌症患者，手術將儀器經病人口腔伸入胃腸，再以「片皮鴨」方式逐少切除癌細胞。由於創傷性較低，病人由過往術後留院7至10日，大幅減至3日即康復出院。

威院內科及藥物治療部名譽專科駐院醫生鄧承恩補充，新冠肺炎疫情未爆發前，ESD手術需求持續增長，單是2019年高峰便達約180宗，較10年前約50宗多。

趙偉仁稱，該院與中文大學醫學院去年更開發全球首個用於ESD的內鏡手術機械人。新儀器配有兩隻機械臂，分別裝上微型抓手及微型切割刀，方便切割腫瘤時，以抓手拉高切割平面，減低腸壁穿孔風險。他指，機械人至今已協助完成約35宗手術；未來5至10年發展，已計劃集中研發人工智能，如協助診斷、以及內鏡機械人處理縫合傷口。

威院內鏡中心病房經理黃美燕在團隊工作逾30多年。她分享，團隊在1986年最初僅得5名醫生、3名護士，發展至今已超過80人，當中有內外科醫生、麻醉科醫護、病人服務助理等。此外，醫院首推內鏡護士24小時當值處理急症，肩負操作儀器，協助止血及擺放支架等職責，相關病人死亡率、輸血等情況均顯著改善。

該中心早前獲醫管局頒發今年度傑出團隊獎，團隊認為獲獎是對團隊的肯定，實至名歸，盼未來能繼續培育新血，秉承「但開風氣不為師」的精神傳承下去。