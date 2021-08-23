東方日報A1：的士撞人群1死9傷　血淚灑現場

車禍一宗都嫌多，惟昨日新界卻發生多宗嚴重車禍並且招致人命傷亡。元朗十八鄉路有私家車撞翻起火，沙頭角新娘潭路則發生3車相撞致鐵騎士身亡，當中最觸目驚心的是大埔奪命車禍，一輛的士在廣福道抽頭超越前車時懷疑失控，的士衝燈剷向安全島，掃冧交通燈後「打保齡」直撞路人，部分人遭的士輾過，另有人被捲困車底，各人傷處血肉模糊甚至骨頭外露，鮮血染紅馬路，場面淒然。雖然街坊全力施援，事故仍造成一死9傷，傷者包括孕婦及小童，當中兩人危殆。肇事的士司機涉嫌危險駕駛被捕，警方正循車輛機件、司機精神狀況等方向追查，釐清事故成因。

昨晨11時許，事發的大埔廣福道102號對出行人如鯽。根據現場行車紀錄儀片段所見，當時有大批市民使用行人過路處橫過馬路，駛經車輛亦逐一減速停車。適時，一輛紅色的士沿路往太和方向疾馳，突然高速抽頭越過前方另一「綠的」，惟未及切入原先行車線，的士已經急剷安全島，將交通燈撼至支離破碎後，再接連撞向多名橫過馬路的途人，傳出駭人巨響。

的士無情輾過數人，一陣顛簸後在距離安全島數米外停下，車頭飄冒白煙，同時漏出偈油。男女老少傷者倒臥路面，除了橫遭車撞外，部分疑亦被倒塌的交通燈擊中，有人露出森森白骨，鮮血直流，亦有人被捲入車底，生死未卜。數名途人及時縮身向後，在毫釐之間避過死神，惟血腥慘況仍令在場眾人目瞪口呆，回過神後便迅速展開營救，聯同街坊抬車救出傷者及報警求助。

救援人員頃刻趕至，分頭為傷者檢查。除了報稱不適的姓莫（63歲）的哥，另有4男5女（4至70歲）捲入事故受創，疑首當其衝捱撞的59歲男子鄭鈞海，當場證實命喪輪下，其同行姓陳（51歲）妻子則多處骨折。傷者另包括懷孕5個月的姓伍（37歲）孕婦及一名4歲男童，眾人由救護車分送沙田威爾斯親王醫院、北區醫院及大埔那打素醫院治理，其中一人則拒絕送院；現時男童及一名63歲的女傷者危殆，另有兩人傷勢嚴重，包括孕婦，其餘人士大致穩定。

警方封鎖現場調查，掌握大致事發情況後，以涉嫌危險駕駛導致他人死亡將莫拘捕，帶返警署扣查。警員從涉事的士檢走一批證物，並安排清潔工人清理現場油漬和血污。據悉，肇事的士在2016年出廠，去年9月續牌前曾作驗車，事後已由拖車拖走扣驗。

警方新界北總區交通部署理總督察曾嘉俊表示，根據目前翻閱的出事片段，暫時確認的士撞及途人時，行車燈號正值紅燈，涉事司機通過酒精及藥物測試，但因牽涉案件細節，未能透露該司機對相關道路的熟悉度、當日工作時間及是否替更司機等資訊。警方已取走附近商舖的閉路電視片段，將會循車輛機件性能、司機精神狀態和事發時的路面情況等多方面調查，警方並呼籲市民如目擊意外或有資料提供，應盡快與調查人員聯絡。

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