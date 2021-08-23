東方民調：近9萬港人淨移出　安老教育醫療人手荒重災

近9萬名港人過去一年淨移出香港，引發各界關注移民潮對人力市場的衝擊。有移民顧問稱，近日其公司接獲的移民查詢及委託宗數有所上升，較今年4至5月大增約20%，估計未來移民數字或再上升。有議員擔心若移民潮持續會令香港面臨人才、資金雙流失。

不同專業界別相繼鬧「人手荒」，過去一年全職醫生流失率為4.6%，全職護士流失率為6.5%，根據公立醫院醫生現有約6,800人、護士超過2.7萬人計算，流失的醫生料為312人，護士流失人手更約1,700人，流失率上升部分因移民所致。而以往流失的人手會流向私營醫療體系，現時情況卻是私營醫療體系亦有流失。私家醫院醫生移民致人手不足，更在公立醫院挖角，令公院情況雪上加霜。

教育界亦是重災區，有直資校長透露，今年教師流失率較以往增多，平均每間學校流失5至6名教職員，甚至有學校有20多名教師離職；有部分科目如家政因沒有專科老師而停止開辦。由於部分新入職教師需由資深教師帶領，若流失情況持續，恐怕會影響教學。教師離職有不同原因，部分是因為移民或離開行業，有教師對教育界近年來的轉變感到擔憂。

安老服務業人手長期不足瀕臨爆煲，面對人口老化、疫情及移民潮的夾擊下，服務需求將大增，無論是私營或津助機構、前線人員或專業人員都面對人手短缺問題，不是局部短缺，而是全面短缺。去年一項調查推算業界缺6,000多人，情況嚴峻，直接影響服務質素，而部分機構人手亦無法達到社署標準。

議員葛珮帆則稱，2019年香港爆發黑暴禍港事件，部分市民擔心香港教育出現問題而移民，也有人因為香港的深層次矛盾而離港，包括難以向上流動及樓價昂貴等。她擔心移民潮持續，令香港流失人才及資金，亦可能加劇人口老化問題，影響香港未來發展，促當局致力解決本地深層次問題，以挽留人才。