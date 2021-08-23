東方民調：多行業青黃不接　競爭力下跌

過去兩年多香港飽受暴疫夾擊，移民狂潮愈演愈烈。醫療、教育、社福等不同專業界別紛紛淪為重災區，人手流失加劇。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者認為，不少人移民原因是感到前路茫茫，亦憂慮教育被政治化影響子女。香港出現大規模移民潮已令不少行業出現青黃不接，影響服務，港府面對人力資源流失，削弱競爭力，卻顯得束手無策，促當局正視移民潮影響。

政府統計處公布今年年中香港人口的臨時數字，全港人口為739.47萬人，按年減少了8.71萬人，跌幅為1.2%，期內有8.92萬名香港居民屬淨移出，按年劇增84%，料與移民潮有關。同時，強積金管理局的統計亦發現，去年申請人以永久離開香港為理由提取的強積金，總額高達65.67億元，較對上一年度大增27%，反映香港正在「人財雙流出」。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網APP，成功訪問406名18歲或以上市民。結果顯示，對於公私營醫院醫護流失均嚴重，私院不少醫生移民更向公院挖角，54%受訪者認為，應放寬引入海外醫生；22%憂惡性循環，醫護荒加劇；15%擔心青黃不接，影響服務質素。

有學校逾20名教師離職，料今年每間學校平均流失約5至6人，48%受訪者直指黑暴撕裂整個行業；30%稱對教育界近年轉變感擔憂；10%憂行內出現骨牌效應。

面對人口老化、疫情及移民潮夾擊，安老服務缺數千人手，56%受訪者歸咎港府欠前瞻規劃解決人手荒；17%認為無晉升階梯難挽留人手；16%擔心瀕臨爆煲影響服務。

學者料明年才是移民高峰期，大多是中產以上階級，39%受訪者形容香港人財兩失；30%指社會出現斷層，削弱競爭力；11%憂人力市場受衝擊。

今次移民潮較多一家大細舉家離開，38%受訪者稱，憂慮教育被政治化影響子女；28%感到香港前路茫茫；10%認為是住屋及生活質素愈來愈差。

出生率下降，新增人口減少及移民潮，50%受訪者認為，港府應研究為香港吸納人才；21%直斥港府束手無策；17%批評當局無視移民潮影響。

綜觀情況，香港新一波移民潮湧現，受訪者擔心令社會出現斷層，香港人財兩失。政治動盪不安、生活質素下降、港府施政無能，香港淪落，港人對前景絕望，種種深層次矛盾令人心思離紛紛「出走」。