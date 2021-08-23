荃灣寶石大廈第1座完成封區強檢　無發現確診個案

一名居於荃灣的56歲男子近日於杜拜返港後驗出感染L452R變種新冠病毒，其潛伏期大部分時間逗留香港，於社區活動，暫列作輸入個案，其居住大廈荃灣沙咀道328號寶石大廈第1座昨晚(22日)7時起列為受限區域封區強檢，政府在今日(23日)上午約6時45分完成行動。

政府表示，截至今日凌晨零時，受限區域約570名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

此外，政府亦派員到訪受限區域內約200戶，當中8戶在過程中沒人應門，會採取措施跟進。

該名男病人上周日(15日)前往杜拜，上周三(18日)乘搭航班EK384返抵香港。他於本月14日在香港進行的出發前檢測和他抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行2019冠狀病毒病檢測，結果均呈陰性，即沒有感染。他於上周五(20日)於指定檢疫酒店採集的檢測樣本結果則發現病毒，衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示病人帶有L452R變種病毒。該病人並無病徵。