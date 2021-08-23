打針菲傭可來港料多達4500人　僱傭公會指對市場供應幫助大

港府早前因應熔斷機制，禁止菲律賓及印尼航班來港，等候外傭的家庭大受影響。菲律賓勞工部昨日（22日）公布，香港政府同意由下周一(30日)起，讓持有當地政府認可新冠疫苗接種證明菲傭入境香港，估計涉約3,000人，而菲傭抵港後將於指定酒店接受隔離，費用由僱主承擔。香港僱傭公會主席陳東風在一個電台節目表示，業界按入境處資料估計，有多達4,000至4,500名菲傭可以來港工作，比菲律賓當局預料的多。他指出，本港過去3至4個月無外傭「新血」，若菲律賓及印尼外傭可以同時來港，將可改善市場供求關係。

對於外傭來港核實接種紀錄方面，陳東風稱，據了解港府要求外傭持有的針卡，要顯示接種者姓名、年齡及證件號碼等個人資料，亦要列明接種甚麽疫苗，目前菲律賓檢疫局製作的範本，應該可以符合相關要求。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒則表示，大多僱主聽到今次消息後感到半喜半憂；指出部分僱主擔心即使相關外傭完成接種疫苗後並檢測陰性，但在入住檢疫酒店期間都有機會備受感染，最終可能將病毒帶入家中。 容馬珊兒直言明白港府有其立場和難處，但來港外傭人數已由前年的40萬人，降至去年的37萬人。她表示港府銳意帶旺各行各業之餘，亦須顧及外傭中介公司的生計。

目前不少菲傭已在菲律賓當地不同地方接種疫苗，獲地方政府發放接種證明後，要再向中央政府申請另一張俗稱「黃卡」的證明，預料每宗個案需輪候1至2個月。陳東風表示，看過有關針卡範本，相信偽造機會不大。