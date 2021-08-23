大埔的士剷安全島再多一人亡 市民今晨自發獻花悼念

大埔昨晨(22日)發生奪命車禍，一輛的士沿廣福道往太和方向行駛時，失控剷上一個安全島，猛撞當時正在過路的途人，部分人被捲入車底。意外中一名姓鄭(59歲)男子當場死亡，另一名姓宋(63歲)女子亦於今晨(23日)7時05分在屯門醫院證實不治，意外至今釀成2死8傷，大批市民今晨自發到案發安全島擺放鮮花悼念，亦有人放下點心鮮果等祭品。

其中有姓卓(8歲)小朋友由母親帶同到場，特別關心事件中4歲男童傷勢，又指過路時即使是綠燈亦未必完全安全，亦要留意四周。市民寶媽亦指對意外感到痛心，今日特意前來獻花，呼籲駕駛者，尤其的士司機要小心駕駛，檢討自己駕駛態度。

多名政府工人其後到場，並在現場路面擺放一列膠欄，據悉將於稍後進行路面及安全島維修工程，開工前有工人以鐵桶焚燒紙錢，並為意外死難者上香祭拜。

事發昨晨11時21分，涉事的士剷上廣福道102號對開安全島，撞倒一支交通燈柱後，如保齡球般掃跌多名途人，8名傷者除上述4歲男童外，亦包括1名孕婦，她頭部受創盆骨骨折，目前仍在留醫。據悉，現時仍然留醫4名傷者當中，有1名男子仍危殆，2名女子傷勢嚴重，其餘1名男子情況穩定。

事後有多條錄影片段流出，顯示有人在意外時懷疑越線超車，繼而衝燈釀禍，警方經調查後以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」拘捕姓莫(63歲)男司機，涉事的士亦被拖往大欖涌車輛檢查中心待驗車，案件目前由新界北總區重案組跟進。