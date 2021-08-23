打針菲傭下周一可來港　專家倡抵港前於出發地接受醫學監察

港府由下周一(30日)起，讓持有菲律賓政府認可新冠疫苗接種證明的菲傭入境香港，菲傭抵港後將獲安排至指定酒店隔離。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日(23日)表示，可以理解當局計劃讓外傭有條件來港工作，但他強調即使相關外傭完成接種疫苗，都預防不到Delta變種病毒輸入；建議外傭抵港前可先於出發地，接受獨立醫學監察。

何栢良出席電台節目表示，今年香港全年約830宗輸入個案當中，有40%來自菲律賓及印尼，他認為主因是以上兩個國家有不少外傭抵港。何亦預計今次放寬入境措施後，輸入個案數字肯定立即上升，形容是無可避免。

何栢良因而建議當局安排相關外傭抵港前，先在出發地接受獨立醫學監察，繼而在航班上座率和座位須有特別安排，例如接載乘客數量只可是容量一半，亦要隔行和隔位乘坐等等。他提議，港府可以先導計劃形式，先安排1至2班客機接載上述外傭來港，並要求外傭抵港後入住檢疫中心，而非檢疫酒店檢疫。當評估確診比率後，再就措施作調整。

至於醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷則指出，外傭抵港相關安排理應循序漸進，避免增加檢疫酒店壓力。曾認為今次放寬安排是經過港府審慎考慮，而相關外傭須有經認可的針卡、強制隔離、反覆檢測等等。如果抵港外傭已經歷多重關卡，相信對本港社區風險有限。他提醒酒店檢疫方面要做好，例如檢查酒店員工有否打針、抽風系統運作、採樣職員有否依足控疫規定等等。