歷史檔案館「言歸『證』傳」展覽　介紹身份證70載演變

位於觀塘翠屏道的歷史檔案館舉行年度展覽「言歸『證』傳」，以香港身份證為主題，向市民介紹身份證70載的演變。由紙質到膠面、從電腦到智能，香港身份證從1949年面世後的改變見證着社會民生變遷和科技發展。

「言歸『證』傳」展覽由今（23日）起逢星期一至五，上午9時至下午5時45分（公眾假期除外）在觀塘翠屏道13號香港歷史檔案大樓二樓展覽廳展出，免費入場。

展覽展出超過70件館藏，除了入境事務處借出的歷代身份證和製作身份證的用具之外，還包括與香港人事登記有關的照片，例如上世紀60年代市民拍攝身份證相片和流動登記隊出勤時的珍貴歷史照片，以及政府宣傳登記身份證的海報等展品。

此外，展覽會重點介紹身份證設計變化因由。為何六十年代的兒童身份證沒有持證人的相片及名字？為何到七十年代又會將兩者加入證件？有關人事登記的法例又經歷過甚麼改變？展覽將一一解答。

另外，歷史檔案館另設網上展覽，其Facebook專頁亦會分享有關香港身份證歷史的有趣資訊，歡迎市民瀏覽。