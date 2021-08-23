缺席資產管理會面　高院延開始梁頌恆破產令

曾於2016年立法會選舉勝出的青年新政成員梁頌恆，因拖欠立法會93萬港元的已發放酬金、利息及訟費，於今年1月被高院頒令破產。不過由於梁身處美國，他在法庭頒令後沒有出席破產管理署安排的會面，高院原訟庭今天（23日）對梁頒發「不開始令」，即延遲其破產期開始計算的日子，直至他遵守法庭所訂條件後才會開始計算。

根據法律，破產人士如果與受託人充分合作，在法庭頒破產令的4年後，破產令便會解除。但如破產人不出席其產業管理的初次會面，會令產業管理受阻，受託人就可向法庭申請不開始令，亦即破產期間不由頒破產令頒發當日開始計算。

梁頌恆於2016年參與立法會選舉，雖然成功勝出，但他和游蕙禎因宣誓風波，被高等法院原訟庭裁定宣誓無效及取消2人議員資格。其後立法會行政管理委員會入稟向梁追討議員酬金欠款，惟他未有理會，法院於是直接判處行管會勝訴，下令梁須清還1個月立法會議員薪金9萬多港元及行管會預支給他的83萬多港元。因梁未有按判令還款，行管會繼而呈請梁破產。