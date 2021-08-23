無證據指有參與　男護理員女學生脫暴動罪

前年8月31日港島區遊行演變成衝突，其中一名男護理員和一名女學生，分別被控參與暴動、在公眾地方管有攻擊性武器及無牌管有無線電通訊器具罪。2人就暴動和管有攻擊性武器罪受審後，今（23日）在區域法院被裁定罪名不成立。而男護理員在開審前已承認無牌管有無線電通訊器具罪，則被罰款2000港元。

2名被告分別是26歲護理員楊光智，及20歲學生湯嘉欣。2人被控於2019年8月31日，在菲林明道與天樂里之間的軒尼詩道一帶參與暴動。楊另被控管有一套無線電收發機；湯則另被控管有攻擊性武器，即一個能發出雷射光束的裝置。除楊承認無牌管有無線電收發機一罪外，2人的暴動罪及湯管有攻擊性武器均被裁定不成立。裁決後湯向法庭申請訟費，獲法官批准。

法官李俊文裁決時指，當日在案發地點約半小時內，除有大批人士聚集外，亦有如破壞招牌、堵路、試圖點燃並向警方投擲汽油彈等激烈行為，因此裁定有關地點發生暴動。惟控方卻沒有證據證明，2被告被截停前的情況、位置及行為等。而涉案的軒尼詩道四通八達，2被告案發時是否身處暴動現場、或對該些激烈行為是否知情，法庭一概不得而知。而就着2人的裝備，充其量只能證明2人曾出現於示威活動，難以推論他們曾親身參與，或與他人共同計劃地參與暴動，遂裁定2人暴動罪名不成立。

就湯被指管有雷射筆，辯方在審訊中指涉案鐳雷射筆非從湯的袋中搜獲，爭議湯是否管有。法官表示在警署搜獲雷射筆的女警，當刻沒有向湯查問或作拘捕，亦沒有告知同袍處理。女警解釋稱因不知雷射筆的殺傷力而沒有查問，但法官質疑，若搜獲的是無關痛癢的物品，不作查問尚可理解，但女警對雷射筆不聞不問，其行為顯得不合常理。法官認為該女警的證供存在缺失，且當日有逾20人被捕，沒有證據顯示有關警員有否處理過其他被捕人士的物品。法庭因而未能肯定涉案雷射筆是否從湯的袋中檢獲，故裁定湯此罪不成立。