2青年偕同黨劫便利店　認罪判入教導所

20歲無業青年於去年2月的半個月內，8度於凌晨時分持刀打劫新界各區之便利店，共劫去約5.6萬港元及17包香煙，其中數次更夥同他人一同犯案。警方最終拘捕該青年及其2名同黨，3人早前於高院共承認7項搶劫罪及1項企圖搶劫罪，高院今早（23日）先處理2名僅各參與一案的同黨之判刑，2人均被判入教導所。原訟庭法官李運騰勸喻2人要珍惜機會，好好思考人生及改過自新。至於承認8罪的20歲青年，法官則把其案件押後至10月11日再提訊。

3名被告分別是謝震浩（20歲）、關少傑（19歲）及胡樂恒（18歲），案發時均無業。謝承認7項搶劫及1項企圖搶劫罪，關及胡則各承認1項搶劫罪。控罪指謝於2020年2月3日至2月19日期間，分別持刀於元朗、天水圍、屯門、上水及葵芳共8間便利店搶劫，劫去現金共逾5.6萬港元及17包香煙。關及胡各自參與其中一次案件。

高院判刑時指，被告關少傑在其參與的案中，只負責到現場視察及在案發時「睇水」，事前亦不知道另一被告謝震浩行劫時會用刀，故其刑責較輕。不過關是在干犯另一販毒案獲准保釋期間犯本案，故亦有加刑因素。由於關現就販毒案於教導所服刑，法官不想打斷其進度，故接納報告建議就此案亦判處關入教導所。至於另一名被告胡樂恒，則在其涉及的案件中帶備鐵錘協助謝震浩行劫，屬積極參與。但考慮到其年輕且無案底，故亦判處其進入教導所。至於主犯謝震浩，法官就把其案件押後再訊。