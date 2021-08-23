再有《蘋果》前員工到勞審處申索欠薪　12人追討約163萬元

《蘋果日報》前員工繼續追討欠薪！再有《蘋果日報》前員工今日(23日)到勞資審裁處申索，項目包括工資、有薪年假、年終酬金及飯錢等，每人索償約4.6萬港元至44.8萬港元不等，12人申索總金額約163萬港元，蘋果代表在座上簽署承認責任同意書，雙方亦不須支付訟費及利息。

進行申索的12名前員工包括陳國飊、陳惠明、張偉民、蔡奕焜、彭志華、唐閩偉、黃志雄、姚孝明、黎亦倫、馬興傑、吳榮達、麥兆媚，勞審處將他們的申索分開3宗個案審理，全數12人已收到強積金僱主累算權益，即已對沖遣散費。

盧康慧暫委審裁官於庭上亦就代通知金的計算，指《蘋果日報》在6月24日停刊，但上述申索人當時均獲公司通知須留家候命，因此工資計算到6月30日，而各人亦於6月24日已接獲被告公司通知，同月30日會結束營運，故將該6天剔除於代通知金的申索，各人更改後申索的代通知金較原先減少約3,000港元至9,600港元。

另外，盧官指申索人張偉民邀交的文件顯示，他的僱傭合約是與一間名為超企印刷及傳訊有限公司所簽訂，詢問該公司與蘋果是否有關，被告公司代表僅指估計是蘋果附屬公司，惟記錄需再核實，盧官著被告公司代表7日內將相關資料繳交勞審處。

翻查截至去年底的資料，超企印刷的董事為壹傳媒集團時任行政總裁張劍虹以及時任集團營運總裁周達權。