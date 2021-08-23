被指3年內8次非禮2女生　小學教師受審

一名男教師於2016至2019年在沙田一間學校任職時，涉在校內多次非禮2名女童。他否認8項非禮罪，案件今天（23日）在粉嶺裁判法院開審。控方傳召當時9歲的首名女事主作證，播放她與警方會面之錄影。女童供稱被告曾藉遞工作紙，而用手背觸碰她胸部，被告另2度贈送公仔給她時，用手遞到她胸前及觸碰胸部。女童又指，被告曾趁她坐下時，將手放在她的座位上，手心向上，接觸她的臀部約1分鐘。

57歲的被告張秉樞報稱教師，控罪指他於2016年10月至2018年3月期間，在沙田某學校內4度非禮女童Y；及於2016年10月至2019年1月11日期間，在同一學校內4度非禮女童X。根據控罪書，2名女童在2016年首度疑遭非禮時，均為9歲。

控方今早傳召女童X作供，及播放X早前在警署拍攝的會面錄影。X向女警表示，2016年冬天時她讀小四，某天因為丟失工作紙，而到學校圖書館內的圖書角，找任教圖書科的被告索取。被告向她遞工作紙時，其右手背觸碰到她的左胸，維持數秒。至2017年1月某天，被告叫X和同學到圖書館電腦室做「穿珠仔」的手作，在X坐下被告一旁的椅子時，被告將手放到椅子上，手心向天，接觸到X的臀部約1分鐘。

X在錄影中續指，在2017年4月某天，被告曾在圖書館向她表示她生日快到，因此送了1個公仔給她。被告遞公仔給她時，手背觸碰到她的胸部，為時數秒。及後到2019年1月11日，已升讀小六的X到圖書館幫忙，期間有書本從書架跌下，她拾起書本及抱在胸前時，被告上前幫忙，雙手觸碰到她的胸部。其後被告以X勤奮為由，再次贈送公仔。被告將公仔推向X，手背又再接觸到X的胸部。X解釋，因為她是圖書館管理員，所以經常到圖書館。事發時她因為感到驚慌，所以沒有聲張。