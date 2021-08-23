機管局下月1日強制特定群組員工打針　不接納醫療豁免

香港機場管理局上周宣布，特定群組機場員工包括航空公司職員必須接種新冠肺炎疫苗，不得以無染疫檢測結果證明取代，醫療豁免亦不獲接納。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（23日）表示，歡迎上述措施，形容政策來得較遲，希望機管局可切實執行。

上述新規定將分兩階段實施，首階段是自下月1日起，特定群組員工必須最少完成接種一劑疫苗。已接種一劑或已完成接種疫苗的員工須每7天進行檢測一次。至於第二階段，自下月30日起，所有特定群組員工必須完成接種兩劑疫苗，並須每7天進行檢測一次。

曾祈殷指出，邊境工作的人士最有機會接觸到帶有新冠病毒的抵港人士，如果相關人士無接種疫苗，風險甚高。除了機場員工，檢疫酒店及負責檢測的職員，亦理應接種，不應有醫學豁免；如果不宜接種，或須作出工作調配。

另外，香港民用航空事業職工總會副主席葉以勒表示，工會鼓勵員工接種疫苗，但對新措施有所憂心，因認為目前涉及的不只是面對乘客的員工，亦涉及處理貨物及行李的員工。對於今次安排不接受醫療豁免，工會認為值得商榷。至於如何安排調動工作方面，葉認為當局指示不明確，亦擔心有否適合崗位作調動。