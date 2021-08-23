公務員學院造價45億　當局爭取本立法年度撥款

政府計劃在觀塘興建公務員學院，公務員事務局局長聶德權預計學院於2022年動工，2026年年底開始陸續完成。當局爭取在本立法年度申請撥款，估計造價要45億港元，2026年年底開始陸續完成。

立法會一個委員會今日(23日)討論「觀塘綜合發展項目」，政府計劃在當區「一地多用」，興建公務員學院、重置展亮技能發展中心，設立地區康健中心等。當局指學院的課室面積和用途都會增加，方便培訓學員，當局亦已準備好項目落成後，人流會增加，項目設有地庫停車場和公眾停車場，合共可提供約135個泊車位。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓關注學院公眾停車場泊車位不足，公務員事務局常任秘書長楊何蓓茵回應稱，以往公務員到位於北角的公務員培訓處，大多使用公共交通工具，加上觀塘本身交通繁忙，如果讓太多人駕車前往新學院，有機會對該區道路造成擠塞。

金融界議員陳振英則認為新學院面積較現時的公務員培訓處大，但課室增幅相對較小，又關注疫情下會否以虛擬學習為新方向，節省更多空間。楊何蓓茵指新學院會配有更好的電子設備，容許學員在辦公室和學院一同上課。