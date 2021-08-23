中環街市首階段開幕人潮如湧　大人細路入場購物感開心

歷經18年停業的風風雨雨，有逾80年歷史、位於中環核心區域的三級歷史建築中環街市，終於在今日(23日)正式開幕試業，而甫開門便吸引大批人流，有一早在門外等待多時的市民率先衝入場，並指小時候曾到中環街市，對街市充滿回憶，並讚賞其新舊兼容的概念；有進駐店舖負責人對今日人流熱烈反應表示滿意；亦有參與中環街市設計的工作人員稱看到許多市民進入中環街市感到開心。

活化中環街市分為2期工程，當中今日開幕的為第1期工程的完成範圍，經活化後的中環街市提供100多間零售和食肆；大樓內部設有1,000平方米的綠化休憩空間。而街市首階段店舖出租率逾80%，共有70多種各類型的商店進駐，例如街頭小食、本地品牌及文青小店等，其中，大部分商店均由今日開始經營。

率先衝入場的市民、今年已64歲關先生稱「細路仔時阿爸都經常帶我嚟中環街市」，他笑言對中環街市最深刻回憶便是兒時貪玩「偷嘢食畀人捉到」，他形容現時中環街市的模樣已「面目全非」，與以前感覺很不一樣，但欣賞中環街市以新舊兼融的方式活化重現。以前曾在中環街市經營豬肉檔的黎先生，對活化後的中環街市感到最大不同當屬有「好涼嘅冷氣」，又表示不會過度緬懷過去的中環街市，因要「向前看」，但他對街市保留了一些舊有檔攤頗為滿意。

而進駐小食店負責人吳小姐則對人流感到滿意，認為非常熱鬧，又稱終於開幕感到相當激動，並介紹指其小食店主要販售一些懷舊小食，對生意前景也感到樂觀。而有份參與中環街市設計的何小姐眼見中環街市終於開幕亦感到開心，並稱對最後出來的成果感到滿意。

華懋集團執行董事兼集團行政總裁蔡宏興稱，第2階段將於明年年頭完成，對於會否擔心中環街市的初期經營與附近的PMQ元創方一樣有困難，他認為中環街市位處必經之路，故對其營運環境有信心，而現時每時段可容納超過3,000人，加上出租率可觀，短短5個月已有50%出租率，故對其經營有信心。