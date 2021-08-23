議員斥禁即棄膠餐具計劃標準不清　成本勢轉價消費者

政府打算立法分階段規管即棄塑膠餐具，並就此進行公眾諮詢。然而，環保署助理署長今(23日)指計劃要禁用的餐具除了是整件由塑膠、發泡膠組成外，亦包括一些由植物澱粉合成替代品，因需要在特定環境才可分解，變相等如不能分解。有議員批評現時政府未有制訂標準，令市民與業界對合規格的替代品模糊不清，誤以為坊間一些產品已經合規，亦憂慮替代品的價格較高，最終只會轉嫁消費者。

環境保護署助理署長(減廢及回收)方健華在立法會環境事務委員會中表示，計劃下政府納入規管範圍的即棄餐具，包括氧化式可分解塑膠(oxo-degradable plastics)與生物降解塑膠(biodegradable plastics)，前者由傳統塑膠加入添加物組成，可加快碎裂程序，但仍會變成微塑膠；後者則是由粟米、木薯等植物澱粉合成，但要在特定條件才可以分解，例如常見的聚乳酸(PLA)只可在高溫高濕的環境下才可分解，「現實上是不存在」。

不屬委員會成員的飲食界議員張宇人帶同多個「替代品」到場，指早前有政府代表指統統不合格，令業界很徬徨，「我都唔知到時有咩啱」。他又指以往發泡膠容器成本約為0.2港元，但替代品隨時要用上2港元，坦言業界最終亦會把成本轉嫁消費者。他又批評政府只是監管餐飲業界不可供應即棄塑膠餐具，但未有禁止銷售發泡膠以外的餐具，認為市民仍可到超市購買膠餐具使用，變相本末倒置。議員葛珮帆指憂慮，若成本轉嫁消費者，會增加基層負擔，亦或對市民製造不便，她建議政府應盡早落實標準，讓市場可提早預備。

環境局局長黃錦星指，大方向是只要替代品不含膠便可，現時發泡膠替代品只是貴數毫子，加上了解過市場已有首階段禁用的餐具替代品，包括飲管、攪拌棒、進食用具、碟，只是未能完全量產，價錢仍稍高，但相信隨市場成熟會有下調空間，政府又會協助認證並鼓勵研發。

為了做到全民走塑，政府將分階段規管餐飲處所向堂食與外賣客人提供即棄發泡膠與其他塑膠餐具，首階段先全面禁止堂食提供塑膠餐具，並禁示外賣提供飲管、攪拌棒、進食用具、碟；第二階段，將會外賣堂食睇齊，禁止提供食物容器、杯、蓋等，又將全面禁止發泡膠餐具銷售，考慮到修訂法例與餐飲業需時適應，料首階段最快在2025年起推行。