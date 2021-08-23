政Whats噏：嘆上庭行程煎熬　朱凱廸自嘲返監倉如「回家」

因參與前年民主派「35+」初選，涉違《港區國安法》嘅前議員朱凱廸，喺年初被捕後，至今依然被還押候訊。佢喺信件中提到，每次去法庭都如置身於迷宮，要經過唔知幾多道閘先可以上到法庭犯人欄。佢又話對還押者而言，每次上法庭都係煎熬，但就形容監倉係屋企，自嘲佢哋每次喺法庭上囚車時，都係帶着「回家」心情喎。竟然將監倉當屋企？

點解會話每次去法庭都好煎熬呢？朱凱廸Facebook專頁尋晚(23日)上載佢畀「送車師」嘅回信，解釋話無論上庭時間有幾短暫，絕大部分「行程」都係早出晚歸。當「旁聽師」排隊攞籌時，佢哋就算未到法庭都已經喺途上，一直到傍晚同「送車師」告別時，先帶著疲累嘅心「回家」喎。但點解會如此親切咁當囚倉係「家」呢？原來對佢哋而言，相比不見天日嘅法庭，囚友都係帶着「回家」心情上囚車，希望盡快返監獄吃飯，同喺監倉內做鍾意做嘅嘢。

其實朱以前喺立法會可謂肆無忌憚、無法無天，唔單止「拉布」咁簡單，最離譜莫過於佢同前議員陳志全同已走佬嘅許智峯，上年喺立法會開會期間潑臭水，事後被捕後獲准保釋。立法會更要用逾22萬港元消毒，其中朱仲被立法會追討唔少於10萬港元清潔費。以前都亂咁嚟，依家在囚冇自由，梗係好似天堂跌落地獄咁，依家係時候學吓乜嘢叫做守規矩啦！

另外，佢又以奧運項目韻律泳比喻，話法庭設計有水面、見得光部分，如有清晰方向感，可從大門到法庭門外公眾坐椅；至於唔能夠見光嘅就係「犯人部分」，囚車進入法庭後，犯人就被牽入「一座迷宮」，上庭時唔知經過幾多道閘，轉咗唔知幾多個圈，突然間就好似潛水員上水一樣，「冒出」法庭犯人欄內喎。

原來朱上庭前更會有啲要求，例如會盡可能請求喺上庭前剪頭髮，畀自己顯得整潔精神；仲會為咗證明自己肥咗，刻意只着短袖衫，展現最令人放心嘅一面。而離開法庭時，佢見到「送車師」完全係另一種心情，話每次聽到「送車師」喺路邊叫喊，都會任由情緒釋放流眼淚，強調冇悲傷自憐，只有感動啊。咁都係反映佢情緒大起大落，都係嗰句，早知今日又何必當初呢？