電腦節今收爐展商劈價求清貨　市民千元狂掃心頭好

一連4日的香港電腦通訊節將於今日(23日)傍晚6點收爐，雖然是星期一，仍難抵市民購物的意欲，吸引不同年齡層的人士親臨掃貨，購買電腦設備、電腦配件，以及體驗新款電腦遊戲，更有市民今日特意請假來一掃心頭好；而參展商則各出奇招吸客、力求清貨，有展商指生意較昨日(22日)多出40%。

有展商在攤位貼上告示，並寫上最後一天的優惠，包括購物送超市現金券等，另有部分展商則刪去舊價，寫上新價，並顯示減價幅度，而場內不少店員不斷叫賣，務求「一件不留」。當中，售賣不同電腦器材的梁先生表示，今日雖然是展期最後一日，但人流反而比昨天多，其生意亦隨之大幅增加，較昨日多出40%，他又指連攤檔的陳列品也開始售出，並稱「最後一日(銷情)犀利啦」，直言有望盡快清貨，提早收工。

另一展商售賣電腦及電腦配件的賴先生則稱，今日有較多願意消費的人士入場，當中不少早有購買目標，令銷情理想，生意較昨日多出10%，故他認為能夠追到目標生意額。

今日特意請假前來掃貨的市民岑先生表示，希望購買硬碟等的砌機配件。雖然他指最後一天的優惠未算太吸引，電腦零件僅較市面便宜10%，但仍入手了一大袋「戰利品」，並表示預算會花費約5,000港元，包括為家庭添置新的打印機等電子器材。

市民孔先生亦趁最後一天入場「執平貨」，並打算購買電腦相關設備，以提升家中電腦的性能。他續指今日未有預算消費，但受訪時仍然「心大心細」，正在對比設備的價格。他認為若場內價格較外面平20%，便會立即「掃貨」。