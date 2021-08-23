5男女涉前年灣仔暴動　於西九龍法院受審

前年10月6日港九多區都有反修例示威遊行，灣仔一帶的示威在傍晚前更演變成暴動。警方設防驅散示威者時拘捕多人。其中3男2女今天起就暴動及在身處非法集結時使用蒙面物品罪受審。

5名被告依次為林姓男學生、李安翹、蘇雅賢、謝兆雄，及陳樂燊，其中李與蘇為女性。他們被控於2019年10月6日，連同其他身份不詳的人士，在灣仔杜老誌道跟軒尼詩道交界，及史釗域道及堅拿道西之間的一段軒尼詩道的範圍參與暴動。他們另外各被控於同日同地，身處非法集結時無合法權限或合理辯解而使用蒙面物品，即口罩或防毒面具，相當可能阻止識辨身份。他們除李安翹承認使用蒙面物品罪外，其餘控罪均全部否認。本案為區域法院案件，不過司法機構就安排本案在西九龍法院大樓審訊。

控方開案陳詞指，當天下午5時許，上址出現暴動，有破壞公物及堵路縱火的行為。現場示威者大部分穿黑衣或深色衣物，蒙面佩戴裝備，並手持長鐵通或雨傘。當警方到場設防時，示威者攻擊警方防線，包括向警方扔磚頭、玻璃瓶及汽油彈等，警方在警告無效後進行驅散。期間有警員目擊林姓男學生扔汽油彈，遂將對方拘捕。另有警員發現李安翹手持雨傘，佩戴防毒面具。她一見警察不但沒有停下，反而加速逃跑，最終被警員制服在地。蘇雅賢及陳樂燊則是跟隨示威者跑上軒尼詩道行人路上時，落入警方包圍。他們被拘捕時，均是穿黑衣、戴手套及面具。最後謝兆雄則是在沿軒尼詩道的行車道上逃跑時，被一名督察截停。