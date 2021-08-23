恒大將設國安教育課程　料最快明年1月推出

《港區國安法》列明學校應當開展國家安全教育，繼浸會大學、理工大學及嶺南大學早前公布於9月新學年的國安教育安排，香港恒生大學校長何順文今日(23日)出席活動後亦表示，已與各院長商議，計劃引入國家安全教育課程讓學生選讀，有關學院正積極推動有關課程。至於課程是否必修並設立評核標準，他指會按一般學術課程處理，亦盡量給予機會學生修讀，以認識國安法。他又指，國安教育課程未必趕及在9月新學年推出，預計最快要到明年1月。

何補充指，國安教育課程會以選修形式進行，教授國安法條文及基本法，並由通識、會計、企業管理、商業、法律等學系負責。他又否認是因為與政府商討後才推出，而是學系自己本身有興趣。

他又透露新學年收生數字較預期理想，總收生人數有約1,800人，符合之前預計的下跌10%。他指出，雖然本屆文憑試(DSE)考生人數減少了5,000人，但最終大學收生下跌幅度相對較細，故認為主要與出生率下跌有關。被問到新聞系及政治學科的收生數字有否受影響，他指各科收生都有跌，亦不覺得有明顯影響。

何續稱本科內地新生有110名，人數較去年多，惟仍未回升至疫情前約150名的水平，但仍有信心將來人數會「返番去」。他又指，目前收到有60名學生申請退學，流失不多，最終數字仍要待8月底交學費限期，但預計與以往不大分別。

至於教職員流失方面，他承認有10名教職員離職，包括講師、高級講師及教授，但數字上較以往沒有顯著差異，「每年梗有啲(教職員)離開，有啲新嘅加入」。