醫學會促收緊入境豁免檢疫安排　須查核抵港後行程

全球多地新冠疫情反彈，醫學會今日(23日)促請港府重新審視到港人士的豁免檢疫安排，例如外交、商務人員及以「回港易」計劃入境者等，除了要查核該類人士抵港後的行程，亦應考慮其居住環境才發出豁免許可，若居於人口密度高的屋苑，不應獲豁免檢疫，否則可令病毒流入社區。醫學會又認為目前不應再放鬆各項入境檢疫措施。

醫學會表示，外國疫情未見明朗，第5波疫情隨時來襲，本來疫情控制較好的地區包括澳洲、內地某些省份等，近日已因輸入個案而有爆發，認為香港須引以為鑑，密切監察外國疫情，適時更新風險地區組別名單，亦要收緊豁免檢疫人士安排。

該會又指，在高危場所工作的市民，例如機場及邊境員工，及需接觸大量易受感染人士，例如院舍、醫院、學校等職員，均需接種新冠疫苗。截至本月2日，已有9成醫管局醫生接種疫苗，總體員工接種率達67%；院舍員工的接種率亦達64%。該會認為，為鼓勵上述人士接種疫苗，應安排便利措施，例如讓員工可於上班期間打針。