拉丁舞導師抽脂後死亡　涉事女西醫誤殺罪成須還押

體重達113.5公斤的拉丁舞導師李嘉瑩，於7年前到尖沙咀一間美容中心接受背部抽脂療程後死亡，當日負責進行療程的女西醫否認一項誤殺罪，案件經審後，陪審團今天（23日）退庭商議約8小時後，一致裁定被告誤殺罪成。法官指相信會判被告監禁，即時撤銷被告的保釋，被告須還押候懲，案件押後至9月3日再訊，法官屆時會聽取求情和判刑。

38歲女被告關孝孜，於2006年在香港大學醫學院畢業，2007年開始執業。她被控一項誤殺罪，指她於2014年6月26日，在尖沙咀加拿分道2號7樓「重生植髮中心」，因嚴重疏忽而非法殺死李嘉瑩（終年32歲）。

控罪指，被告作為註冊醫生，沒有對死者的安全採取合理謹慎的措施，即沒有確保一名具備適當資格的人在場施行和監察鎮靜療程、沒有在鎮靜療程期間確保供應足夠氧氣、沒有在進行抽脂程序時遵循香港醫學專科學院的指引、沒有在抽脂程序後提供適當足夠的監察、以及沒有提供充分及時的復甦治療，她上述的違反責任構成嚴重疏忽，是導致李嘉瑩死亡的主要原因。

死者家屬透過立法會議員麥美娟表示歡迎法庭裁決，又指苦等7年，終可還死者一個公道，希望她安息。麥美娟則稱，政府應繼續加強規管及執法，杜絕同類悲劇發生。