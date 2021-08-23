妮歌潔曼今晚於旺角鬧市拍攝　學者憂豁免人士成防疫漏洞

全球新冠肺炎疫情反覆，澳洲更一度疫情反彈，惟奧斯卡金像影后妮歌潔曼(Nicole Kidman)日前從澳洲悉尼獲豁免檢疫入境本港工作，期間曾到中環購物，東網今日（23日）晚上更拍得妮歌潔曼，抵達人流如鯽的旺角拍攝，令人質疑豁免人士造成防疫漏洞。商務及經濟發展局局長邱騰華則死撐妮歌潔曼到中環購物，有可能是在試戲服。有學者批評，一旦妮歌潔曼及其助手帶有病毒，將影響本地市民健康，認為當局應公開其行程，以便市民留意。

東網今日傍晚5時許發現，妮歌潔曼的劇組封鎖旺角花園街的中間路段，並設置拍攝場境，估計會先在該處拍攝室外景，稍後或改到旺角行人天橋拍攝；劇組人員亦於旺角東火車站旁的空地，即水務署辦公室舊址，搭起大型帳篷，疑是用作擺放物資等。

期間有一名與妮歌潔曼十分相似、疑是其替身的女子在花園街來回行走，或是在試位；場內亦搭起一個白色帳篷，當中設有冷氣及櫈，供妮歌潔曼拍攝期間休息。不過，一名於該處擺檔的商家則不滿封街阻礙營業，工作人員則稱只封中間一段路，行人仍可經兩旁通過花園街。而妮歌潔曼則於晚上約8時現身花園街。

邱騰華接受外媒訪問表示，妮歌潔曼外出購物一事爆出後，他曾親自翻查資料，發現部分行程屬試穿拍攝服裝，又指如果這是已預先通知港府的行程，當局沒有理由禁止。邱又稱，當局須確保本港與世界各地保持良好聯繫，強調有關豁免是出於善意並有足夠保障措施。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，港府未有公布妮歌潔曼及其助手的行程，包括有關拍攝地點及用膳地方等，一旦當中有人身帶病毒，便有可能令本地疫情再起，炮轟當局不顧香港市民健康。他又指，本港不少市民亦有重要事件要到外地處理，且妮歌潔曼所拍攝的戲劇亦不知會否成功，認為當局應同時公開豁免檢疫的原因，包括今次事件對本港經濟及發展有何益處等。