灣仔入境事務大樓3樓納強檢　外傭辦事處明暫停服務

因應早前涉及L452R變異病毒株的輸入個案，政府引用第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，將3個指明地方納入強檢名單，包括兩個地點，分別為香港灣仔告士打道7號入境事務大樓3樓、香港跑馬地黃泥涌峽道133號香港網球中心；另有一條巴士路線，由赤柱村開出往中環(交易廣場)路線260號巴士。所有曾到訪該3個指明地方人士，均須於本周三(25日)或之前接受檢測。

入境事務處表示，由於早前1名確診患者曾到訪灣仔入境事務大樓3樓，該層已被當局納入強檢名單，故該樓層的外籍家庭傭工組辦事處將於明日(24日)將暫停服務，並於本周三恢復公共服務。

根據強制檢測公告詳情，3個指明地方包括兩個地點，其一為香港跑馬地黃泥涌峽道133號香港網球中心，任何人士(包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客)在本月12日晚上7時至10時期間，曾身處該地點，須於本周三或之前接受檢測。另一地點是香港灣仔告士打道7號入境事務大樓3樓，任何人士(包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客)在本月12日上午8時至上午11時期間，曾身處該地點，同樣須於本周三或之前接受檢測。

此外，指明地方亦包括一條巴士路線，為由赤柱村開出往中環(交易廣場)路線260號巴士，任何人士(包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客)在本月13日上午8時至上午9時30分期間，曾乘搭任何該路線巴士，亦須於本周三或之前接受檢測。