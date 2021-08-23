觀塘工廈賭檔供膳宿吸客　警拘主持及賭客17人

觀塘警區反黑組聯同情報組，根據線報及經深入調查後，今日(23日)突擊搜查觀塘成業街15至17號一個工廈單位，搗破一個非法賭檔，檢獲1張百家樂賭枱、價值約30萬港元籌碼、約10萬港元現金、1部電腦和3部電視。

行動中，警方以涉嫌「經營賭博場所」拘捕一名姓黃(66歲)本地男子和一名持雙程證的姓許(28歲)內地男子，而場內13女2男(47至72歲)則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們同時因觸犯禁聚令被票控，現正被扣查。

警區反黑組高級督察劉思齊表示，涉事單位面積約800呎，相信賭檔已營運2至3個月。賭檔提供海鮮等伙食，賭客亦可享用免費紙包或罐裝飲品，並使用單位內擺放的床鋪休息，吸引不少人留宿過夜。消息指，涉事賭檔有黑幫操控，被捕賭客則主要為家庭主婦，經朋友介紹參與賭博。

另外，西區警區特別職務隊今日展開掃賭行動，在香港仔湖北街搗破一個以住宅單位作喬裝的地下竹館，檢獲1張電動麻雀枱、2副麻雀及約2,000港元現金賭款。警方在單位拘捕姓王(39歲)男主持及1男4女賭客(42至62歲)，並對所有被捕人士發出禁聚令告票，他們已被扣留調查。