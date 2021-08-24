東方日報A1：深水埗驚現臭熏天大廈　垃圾處處爆渠養鼠　唔係人住

香港號稱國際城市，但金玉其外敗絮其中，公共衞生欠佳一直為人詬病。東網為民請命，屢次深入衞生黑點，今年初疫情大爆發期間，東網已多次揭發多區衞生問題堪憂，大廈渠管縱橫交錯、後巷垃圾堆積如山問題嚴重。惟事隔半年，有位於深水埗的大廈，衞生情況依然惡劣，後樓梯、走火通道等堆滿垃圾、老鼠亂竄，加上糞渠漏水，導致「糞水浸垃圾」，惡臭陣陣，狀甚嚇人。有居民直斥大廈衞生情況「非常惡劣、好嚴重」，直言「不是人住」。有議員批評，現時未有部門負責統籌處理三無大廈問題的責任，導致部門各自為政，建議成立專責委員會處理。

深水埗衞生問題一直備受關注，其中位於福榮街的百樂大樓，從外觀察狀甚普通，但步入後發現藏污納垢，梯間有使用過的口罩、煙頭、前後樓梯尤其誇張，被住戶擺放家具、雜物阻塞通道。記者從高層俯視，發現天井、至後樓梯地面出口全是垃圾，木板、玻璃碎、膠袋、水喉、食品包裝等各種形形色色的垃圾遍地，亦有糞渠漏水，導致「糞水浸垃圾」，現場除了濕漉漉外，亦伴隨着陣陣惡臭，而通往後巷的樓梯亦堆積了排泄物，一片頹垣敗瓦，惡劣環境更惹來鼠患，老鼠於垃圾堆中亂竄，情景駭人。

家人居於百樂大樓的黃先生形容，大廈衞生情況「非常惡劣、好嚴重」，渠管亂駁加上日久失修，有渠出現淤塞，但有人自行通渠，扭鬆渠口，導致污水、糞水流出，情況已持續好幾年，曾經就此作出投訴，但情況未有改善，反而更嚴重，如後巷的樓梯因堆積排泄物而被棄用，「整個環境簡單來說不是人住」。

他直言，多次因塞渠導致糞水倒灌，「直情是爆出黎」，又指情況時常發生，家人亦曾因此要租劏房暫居，「自己有樓都無得住」，並稱大廈衞生問題非常惡劣，但因無業主立案法團處理，只能向政府部門反映，惟部門跟進「無力」，批評「只發信警告根本沒有用」，希望部門可以積極處理。

食環署回覆指，一向關注百樂大樓一帶公眾地方的衞生及鼠患情況，今年初至7月18日，接獲13宗有關百樂大樓一帶的環境衞生投訴，並在上址一帶向違反潔淨條例人士發出共8張定額罰款通知書，會繼續密切留意有關情況，靈活調配人手加強街道的潔淨及防治蟲鼠工作。

深水埗民政事務處則指，有區議員曾於本年四月反映該大廈渠管滲漏情況，亦得悉屋宇署已就有關事宜向百樂大樓業主立案法團發出渠務維修命令，惟補充指，本年4月曾特別派員到訪大廈內的所有單位，亦曾經致函所有單位，再次嘗試聯絡業主進行補選以填補管理委員會委員空缺，但仍未能成功補選委員，故百樂大樓業主立案法團的管理委員會目前沒有運作。

議員柯創盛表示，全港三無大廈林立，百樂大樓的事件只是冰山一角，惟情況太多，令政府貌似無力承擔。他批評，現時已有政策對三無大廈協助，問題在於統籌力不足，導致部門間各自為政，變相問題依舊，「有機制，但未能好好發揮」。他建議，就三無大廈的管理、衞生問題，成立專責委員會，肩負起統籌的角色，處理三無大廈缺乏管理、衞生堪憂的情況。