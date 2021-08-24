《東方》早揭亂象　三無大廈零改善

本報早於今年初政府頻頻封區時，連番出動多名記者巡視紅磡、油尖旺及深水埗等多個指定區域，揭發當中藏污納垢，區內舊樓林立，不少舊樓陷入「無王管」狀態，天井淪為露天垃圾場，內藏煙頭等垃圾「遇火即着」；後巷喉管失修，終日污水「洗街」，夾雜多袋垃圾漏出食物殘渣。疫情至今雖稍為緩和，但三無大廈亂象依然，一旦爆發第5波，恐只會重蹈覆轍。

本報曾於新冠肺炎肆虐高峰期，巡視多個曾被進行強制檢測的受限區域如紅磡、深水埗及油麻地等舊區，先在深水埗發現有舊樓天井堆起「成呎厚」垃圾，包羅萬有，包括口罩、膠樽、飯盒及廚餘等，更離譜是當中夾雜大量煙頭。一旦有人把未完全熄滅的煙頭丟到天井，點燃垃圾堆，勢波及本來消防系統不如理想的三無大廈，有機會釀成奪命火災。

至於紅磡亦被揭多幢舊樓喉管失修，老化喉管破裂噴出污水「洗街」，臭氣熏天，病毒或隨污水流向不同街道，途人行過沾上污水隨時遭殃，更惹來水浸及漏電等風險。其中黃埔街有一幢已被收購的舊樓，大部分居民已遷出，走廊擺滿廢棄家具，大包小包的垃圾一路堆落後巷，結果淪為老鼠樂園。牠們咬爛後巷垃圾袋的食物殘渣開餐，又穿梭於垃圾雜物嬉戲，令人退避三舍。