百樂大樓眾多問題冇人理　加劇爆疫危機

「三無大廈」容易衍生樓宇管理不善、衞生、消防保安、大廈維修等問題。是次揭發的百樂大樓，記者翻查資料發現有登記業主立案法團，惟法團的管理委員會目前已沒有運作，故眾多問題亦無人處理，加劇疫情爆發危機。有議員促當局加快進度，協助相關大廈成立或恢復業主立案法團，加強清潔及管理。

「三無大廈」即無業主立案法團、無管理公司及居民組織的大廈。民政事務總署2011年推行顧問服務計劃，委聘承辦商協助業主成立法團。審計報告去年11月點名批評民政署推出計劃9年來，全港5,255幢「三無大廈」中，承辦商僅接觸3,820幢大廈，當中協助536幢成立法團或恢復運作，整體成功率只有14%。當時署方解釋未能成立法團的大廈，住戶多為租戶、年老業主、大廈涉及多份公契、或面臨收購，並承認計劃有改善空間，會在恒常化後嘗試提高目標。

議員鄭泳舜批評，不少地區例如深水埗，舊樓林立並浮現日久失修的問題，即使樓宇屬於私人地方，若情況太嚴峻，政府都應帶頭處理，而公眾見到的問題都只是冰山一角，有不少舊區、舊樓情況同樣嚴峻，要從政策根本去改善。他又批評，不少大廈沒有業主立案法團或法團已不再運作，民政事務總署曾推出大廈管理專業顧問服務計劃，並稱會恒常化以協助解決大廈失修的問題，但至今仍「無影」，促當局加快進度。