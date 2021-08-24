新穎紙旗加網遊　傳承善業歷久常新

賣旗是香港傳統籌款活動，一面細小紙旗盛載着點點愛心，假如再在紙旗上印上精美插畫，帶出更多正面訊息，相信就更有助培養年輕人樂善好施的習慣。明天（8月25日）就是東華三院賣旗日，該院今年再次邀請了人氣插畫師Vivian Ho，設計6款特色紙旗，期望透過精緻插畫，喚醒大眾對身邊人的關心，以及對弱勢社群的關懷。除了傳統賣旗外，東華三院今年再次推出線上遊戲，期望透過多元化活動，為東華三院這個百年品牌，蘸上年輕色彩，讓社會上不同年齡層的市民加深認識該院，更希望吸引更多年輕人多做善事。

東華三院主席譚鎮國（Kazaf）指，院方成立超過150年，服務範疇眾多，但他留意到機構的接觸面未夠平均。為此，東華三院6年前開始，就邀請本地人氣插畫師設計特色紙旗，用新穎的紙旗設計去吸引市民，特別是讓年輕人更多認識東華三院及其多元化的服務。Kazaf說：「今年嘅主題為留住『善』影，6款紙旗設計以相紙為藍本，『記下』服務使用者喺受惠於服務後嘅滿意笑容，帶出每項服務對於受惠者而言，都係印象深刻同難忘嘅體驗。」插畫師Vivian就表示，設計以簡單為主，風格及字形等等都比較復古，帶出「傳承」的意思。

Kazaf又表示，紙旗設計除了介紹東華三院在醫療、教育、社會服務、公共服務及經典籌款項目等工作外，亦展示出相關服務的具體內容與成果。「今年特別同時下年輕人感興趣嘅YouTube Channel——『港。實測』合作，以街頭訪問形式接觸年輕受訪者，分享佢哋眼中嘅好人好事，藉以帶出身體力行支持賣旗日，亦係做好事嘅一種。」另外，賣旗日亦有推出網上有獎小遊戲，參加者即使身處家中亦有機會贏得一系列限量版獎品，包括牛仔布袋、透明長傘及精美毛巾。

賣旗日籌到的善款將全數用於院方社會福利及教育服務，加強支援社會企業，以創造更多就業及在職培訓機會予傷殘人士及弱勢社群，同時讓市民認識到殘疾人士的工作能力，表現絕不遜色。受惠社企之一的iBakery，現時有約110名員工，殘疾僱員佔58%，而旗下位於灣仔的餐廳iBakery Café，亦有聘請多名殘疾員工，其中Terry就分享到自己和同事相處十分融洽，自己能應付工作之餘，亦有進修食品安全相關學科，期望將來有機會晉升為副店長；而另一位員工嘉豪，就為到自己有能力及機會，教導新入職的同事，感到十分滿足，又指自己最喜歡參與不同共融活動，例如教導小朋友製作曲奇等。

另外，凡於賣旗活動專頁捐款每滿HK$100，可獲贈「特別版紙旗套裝」，當中包括全版紙旗乙張(24個)、感謝狀乙張、及別注版滑鼠墊乙個。