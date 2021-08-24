政府大細超！死撐妮歌潔曼具豁免條件　外傭來港則坐21日疫監

奧斯卡金像影后妮歌潔曼(Nicole Kidman)日前從疫情嚴峻的澳洲悉尼獲豁免檢疫入境本港工作，惹來外間質疑。政府今日(24日)回應時表示，港府指自訂立入境管制規例時的第1日已寫明豁免機制，例如輸入防疫物資的人士。惟政府重申豁免原因有利防疫工作或經濟發展，相關人士亦須定期檢測、行程限制「點到點」及不可「周街走」，認為綜合考慮下，妮歌潔曼符合所有條件而獲批豁免檢疫。

港府又指，豁免機制容許政務司司長考慮每個個案或群組能否豁免檢疫，又指目的「寫得好清楚」、「唔係自己作」，包括為配合港府運作，例如特區官員到內地工作後抵港可豁免檢疫；抵港目的與抗疫工作有關，例如研發防護物資的科學家可獲豁免；又或抵港人士可幫助促進本港經濟。

至於早前因應熔斷機制禁止菲律賓及印尼航班來港，影響等候外傭的家庭。港府今日宣布，會於本周內公布容許持有當地政府認可疫苗接種紀錄的外傭來港，相關外傭需在1至2間特定酒店接受21日檢疫隔離。

港府指，並無要求外傭乘搭特定航班到港，但會要求兩地外傭先預訂特定的檢疫酒店才可到港，而目前已物色到1間特定酒店可提供400間房間，勞工及福利局將於本周公布詳情，港府亦會爭取物色第2間酒店。

當被問及房間數目太少，會否影響外傭抵港，港府指希望讓外傭逐步有序地來港，按比例地控制有關數字，指不能容許每周有過千名外傭抵港。所以呼籲僱主要有耐性，未必在短期內可以迎接外傭。港府表示需確保在滿足本港家庭的緊迫需求時，亦不會為防疫工作帶來很大風險，否則引入更多輸入個案會加重醫院的負擔。

另外，不少外國國家調整抗疫策略，放棄「清零」而選擇與病毒共存。港府表示要考慮不同因素，以新加坡為例，當地疫苗接種率已超過80%，與香港的接種率相差很遠，認為沒有一個方法係通用各地，亦不是非黑即白。港府指會持續監察本港情況，採取最適合的策略。

港府又表示要「催谷」上班一族接種疫苗，指他們每日都要乘搭公共交通工具，亦有不少工作需與人群接觸，所以強烈呼籲企業僱主要求所有員工接種疫苗，否則要定期進行自費檢測。

談及早前一名在機場貴賓室工作的員工，疑因接觸轉機客而確診，被揭發轉機客不需持有無染疫檢測證明的漏洞。港府指在外防輸入方面，當於每個環節發現有不善的地方，均會盡快改善，承認有繼續嚴格改善的空間。港府提及機場管理局及航空公司已研究相關措施，衞生防護中心日後會再作公布。