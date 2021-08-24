民主黨爆走佬退選潮　港府指拒參政議政恐失存在價值

民主黨多名高層因參與去年民主派「35+」初選，涉違反《港區國安法》而身陷囹圄，亦不乏黨內人士遠走高飛，包括副主席李永達、前議員許智峯等。據悉，該黨將於下月開會討論是否參選立法會，有建制派形容該黨不參選的話只有「死路一條」。港府則表示議政、論政、參政是政黨的存在價值，例如撰寫文章批評政府，一定有其訴求希望有朝一日可參與政治體制。港府指如果政黨擁有大量黨員卻不參選，「係有啲奇怪」，要懷疑其存在價值是甚麼。

另外，港府早前向中央提交意見，支持將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三，但全國人大常委會暫緩表決。被問到是否代表中央不採納港府意見，港府表示全國人大會聆聽不同意見，對於今次未有決定表示理解，並不代表港府不會再向中央表達其立場及建議。

港府強調立場只有一個，就是支持將法例納入《基本法》附件三，形容是「別無他選」。港府認為可有助適應香港的特定情況、法律，同時不會為金融環境帶來太大影響，亦不會讓外國政客及西方媒體惡意炒作。港府又指反外國制裁是國家的重要外交策略，以應對外國無理及粗暴地制裁中港官員。而香港作為國家不可分離的一部分，特區官員亦首當其衝地面對制裁。