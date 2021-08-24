再有《蘋果》前員工到勞審處申索欠薪　14人追討約503萬元

繼續有《蘋果日報》前員工入稟追討欠薪！共14名《蘋果日報》前員工今日(24日)到勞資審裁處申索，包括追討欠薪、代通知金、有薪年假、年終酬金及遣散費等，金額由9.6萬至58萬港元不等，14人共涉款約503.4萬港元，而《蘋果日報》代表亦簽署承認責任同意書。但因所有申索人的申索金額有變，故法官指案件將會押後再審。

申索的14名前員工為王承豪、陳華仔、崔偉健、周有興、梁家樂、吳家明、陳炳輝、吳偉業、徐得真、徐一龍、勞偉明、鄧豪光、邱蕙儀、郭桂健。由於人數眾多，案件分為4次庭審處理，其中1名申索人鄧豪光，因早前中風現時仍在休養，故未能出席，其申索將會無限期押後。而有出席庭審的13人均確認收到強積金僱主累算權益，即可對沖全數遣散費，故該項目被撤回。

此外，由於《蘋果日報》於6月24日停刊，工資計算截至6月30日，當中13名申索人，除缺席的鄧豪光以外，確認當時均接獲公司通知須留家待命，但陳官指因申索人已於6月24日得知同月30日會結束營運，故將該6天剔除於代通知金的申索，各人更改後申索的代通知金較原先減少約2,400港元至1萬港元不等。