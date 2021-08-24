政Whats噏：非建制派疑倒戈　鄉事派鄧賀年當選元朗區會副主席

元朗區議會今日(24)補選因民主派麥業成辭職而懸空嘅副主席職位，由於非建制派中有3人投棄權及無效選票，最終由鄉事派當然議員鄧賀年擊敗非建制派的陳詩雅當選。

喺早前嘅區議員辭職潮後，原有45席嘅元朗區議會只剩低24人，建制派同非建制派各佔12席，可謂打成平手。

24名區議員今朝都有出席會議，陳詩雅獲張智陽提名，由張秀賢同伍軒宏和議，鄉事派文富穩提名鄧賀年參選，由程振明同鄧勵東和議，投票後結果顯示，鄧賀年取得12票，陳詩雅只有9票，3票棄權及無效，其中1票更剔咗喺第3格。

明明建制派同非建制派各有12票，兩個參選人都攞足票嘅話，最後要抽籤都可以話博一鋪、睇彩數，然而鄧賀年係攞足票，明顯係非建制派走票，導致陳詩雅敗北。

究竟非建制派邊3個投棄權票？熱血公民王頴思回應傳媒查詢其投票取向時，淨係話唔方便講。

前議員林進更喺社交平台貼文，直指依家唔「捉鬼」，根本係非建制派有人「叛變」，非建制明明夠打而「投降」，佢要求嗰啲投咗棄權票嘅區議員向公眾解釋自己嘅投票意向，尤其係作為民選議員，喺呢件事上絕不可能蒙混過關，仲希望公眾畀壓力佢哋，否則佢寧願以後只得9位民主派議員，都唔想與狼為伴。