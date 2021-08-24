全球城市安全指數公布　香港排名升至第8位

總部設於英國的研究機構「經濟學人智庫」（EIU）周一（23日）公布《2021年全球城市安全指數》，其中丹麥首都哥本哈根以82.4分登上榜首，香港則以78.6分排第8位，比2019年對上一次報告的第20位排名急升。

報告由資訊科技公司日本電氣贊助研究，根據個人、衞生、基建、數碼及今年新增的環境安全5大類，細分共76個指標評定，為5大洲中的60個城市排名。從個別分類來看，香港在基建安全方面的表現最好，有93.4分排第1；而在衞生安全亦有84分，排名第3；環境方面則有74.8分，只排第27。

雖然香港排名提升，但總分數實際較上次的83.7分下跌，意味全球安全情況均呈下滑趨勢，失分的主因是數碼及個人安全方面的情況惡化。香港在數碼安全方面有70.1分，個人安全方面更由91.9分急跌至70.4分，兩方面均只排第21。報告指出，導致香港面臨上述高風險的原因，包括被網攻機會極大、人均專業法官數目非常低、收入差距幅度偏高等。

其他排名方面，第2至7名分別是加拿大多倫多、新加坡、澳洲悉尼、日本東京、荷蘭阿姆斯特丹、新西蘭威靈頓，香港與澳洲墨爾本同是第8位，瑞典斯德哥爾摩排第10名。台北排24名，有74分；北京則第36名，只有63.8分，低於66.1的平均分。