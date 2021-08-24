壹傳媒售台灣資產交易告吹無解釋　團體批港交所把關不力

有團體今早請願，批評港交所失職。(徐家浩攝)

壹傳媒早前擬出售台灣《蘋果日報》，惟遭公司董事會否決。有團體今（24日）指壹傳媒股價由去年8月至今年6月，多次「過山車」式高低波幅，多番變賣資產「吊鹽水」，批評其未有解釋交易告吹原因，或涉存損害小股東權益。團體強調香港交易所責無旁貸，但卻未有監察上市公司職能，故到港交所外請願，投訴其把關不力。

團體「蘋果惡行關注組」及「毒果遺害關注組」成員舉起印有「壹傳媒蠱價、港交所避查、售產失敗無解釋、損害小股東權益」標語的橫額。

有成員指壹傳媒自2016年起每年虧蝕，累計虧損達16.77億港元，近期中期報告指壹傳媒帳戶僅餘1億港元銀行存款，借貸則高達2.62億港元。他又指壹傳媒黎智英及高層涉違《港區國安法》被捕後，集團停牌股價斷崖式跌近80%，質疑會令小股東蒙受損失，批評港交所並沒有採取任何工作。

對於出售台灣資產一事，該成員表示壹傳媒曾公告在7月底前會出售台灣分公司股權，而分公司董事局只剩3名美台籍非執行董事，懷疑是他們反對令交易告吹，至今仍未交代解釋，促港交所調查。