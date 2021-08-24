違隔離令落街買食物　機師原判監上訴改罰款

一名機師去年3月從英國返港後需居家隔離，但他卻在回家後立刻到樓下超市購物，被人發現他戴住檢疫手環。該機師及後被捕，於東區裁判法院承認違反《外國地區到港人士強制檢疫規例》，被余俊翔裁判官判監10天。機師認為判刑過重，早前向高院原訟庭上訴要求減刑，結果獲改判罰款1.5萬港元。法官李素蘭今天（24日）頒判詞解釋原因，指上訴人違反檢疫令時只屬被隔離初期，且是去購買必需品，認為嚴重程度不足以判監，並指判監可能令其失去機師的工作，故決定減刑。

本案40歲上訴人Hurek Simon於去年3月25日早上從英國返港，須居家隔離至4月7日。他在入境後約兩個多小時，就被人發現戴著口罩及檢疫手環，於其德輔道西住所附近的超市購物。警方最終到場將他拘捕，他解釋當日他回家時發現家中沒有食物，故愚蠢地到樓下超市購買食物和必需品。他其後於東區法院認罪且被判監10天，但獲准保釋等候上訴。

法官於判詞指，檢疫令的目的是要限制市民的活動，分隔可能染病的人士，以確保公共衞生及降低風險。法官指涉案規例最高可判監6個月及罰款2.5萬港元，不過考慮到本案上訴人並無案底，及在檢疫令開始不久便犯案，而且是在寓所附近購買必需品，相比起在檢疫令實施至中期或其後犯案，其嚴重性較輕，並不至於需要判監。法官又指出，當時還未有規定外出必須戴口罩，但上訴人仍戴口罩到超市。此外，原審裁判官在決定判監時，亦沒考慮刑罰可能會令上訴人失去機師的工作及被停牌。考慮到所有因素後，法官認為原審判刑過重，下令改為判罰款1.5萬港元。