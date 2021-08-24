今增7宗輸入病例5人已打針 阿聯酋航空杜拜曼谷航班禁抵港

新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心公布，今日(24日)新增7宗輸入病例，涉及2男5女，年齡介乎6至56歲，他們分別從立陶宛、巴基斯坦，以及土耳其抵港，全部均驗出帶有L452R變種病毒，其中5人已接種兩劑新冠疫苗。本港個案累計至12,070宗，另錄得少於5宗初步確診個案。

今日輸入個案當中，一名9歲男童(個案編號：12064)本月19日從立陶宛抵港，於黃竹坑南灣如心酒店檢疫；另有5人均於本周日(22日)乘搭「EK384」航班從巴基斯坦抵港，當中4人已在香港完成接種兩劑由內地及德國共同研發的復必泰疫苗；餘下1宗個案是本月20日從土耳其抵港的56歲女子(個案編號：12070)，於赤鱲角富豪機場酒店檢疫，她分別於5月31日及6月28日，在香港接種兩劑由內地研發的科興疫苗。

衞生署表示，由於阿聯酋航空營運於本周日由阿拉伯聯合酋長國杜拜和泰國曼谷飛抵香港的航班「EK384」，有上述5名乘客抵港後檢測確診，署方遂引用第599H章《預防及控制疾病(規管跨境交通工具及到港者)規例》，禁止阿聯酋航空營運的客機在今日至9月6日期間，從杜拜和曼谷着陸香港。

另外，西營盤干諾道西82至87號海景大廈及荃灣沙咀道328號寶石大廈第1座，再被納入強檢名單，相關指明人士須於明日(25日)進行病毒檢測。