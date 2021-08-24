將軍澳游泳池昨有泳客與鼠同游　康文署證已捕鼠並消毒

將軍澳游泳池爆鼠患，泳客「與鼠同游」！有泳客昨日（23日）清晨7時，在將軍澳游泳池游泳時，發現訓練池中有老鼠一同「暢泳」，嚇得大驚失色，慌忙通知救生員，質疑該處衞生環境惡劣。康樂及文化事務署回覆時證實事件，指當值職員已隨即通知泳客離開泳池及捕獲該老鼠，並進行消毒工作。

康文署表示，當值職員昨早約7時，於將軍澳游泳池的訓練池發現一隻老鼠，職員其後進行泳池全面清潔消毒工作，包括池水過濾及消毒等工序，至上午約10時完成。由於將軍澳游泳池當日上午10時至下午6時半，進行每周一次的大清潔，故泳池至下午7時30分，即第三節開放時段才重新開放。

該署又指，將軍澳游泳池於本年度泳季並沒有收到市民發現老鼠的投訴個案，最近進行場地例行檢視時亦沒有發現鼠蹤，未來會密切監察場地情況及採取合適措施，以確保場地衞生。

香港政府拯溺員總工會主席鄧子安指出，由於部分游泳池鄰近山邊或垃圾房，不時會有鼠蹤，救生員會立即捕捉老鼠，通知主管並封池作清潔，估計過濾池水需時約4至6小時。他續指，一般而言，老鼠懼怕人類，鮮少會「日光日白自行衝落水」，估計將軍澳游泳池附近或有人放置老鼠藥，該老鼠受藥物影響才會「落水暢泳」。